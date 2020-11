Mbappé longe de todos. Essa é a maior nota de destaque do treino de adaptação de França ao relvado da Luz, na véspera de defrontar Portugal num jogo que pode ser decisivo nas contas do grupo 3 da Liga das Nações.

Didier Deschamps já tinha anunciado que o jogador iria trabalhar sozinho na primeira parte do apronto, e foi isso mesmo que se assistiu nos 15 minutos abertos à comunicação social. Enquanto os companheiros faziam um jogo em espaço curto, com passes com a mão e com os pés, Mbappé manteve-se a trabalhar com um preparador físico.

Recorde-se que o jogador do PSG lesionou-se nos isquiotibiais no início do mês e tem estado afastado dos relvados desde então, sendo a maior dúvida para o confronto com Portugal.

De referir ainda que o treino da seleção francesa começou com um minuto de silêncio que uniu todo o grupo de trabalho no relvado.

O momento foi uma homenagem prestada pela equipa às vítimas dos atentados terroristas que no dia 13 de novembro de 2015, há precisamente cinco anos, deixaram um rasto de sangue em Paris, nomeadamente junto ao Stade de France e no Bataclan. Morreram nesses ataques 130 pessoas que a seleção francesa recordou nesta sexta-feira, na Luz.