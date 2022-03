O avançado Henrique Araújo preferiu olhar para as mudanças na convocatória da seleção sub-21 de forma positiva, pois acredita que trazem «sangue novo» à equipa para o duplo compromisso de qualificação para o Europeu2023.

«Claro que quando temos jogadores mais habituados a estarem aqui, é sempre negativo para o grupo eles não estarem. Mas é uma oportunidade para outros. Muitas vezes quem vem, vem com sangue novo e muita vontade de jogar e ajudar a equipa, o que acaba por ser valioso para nós», referiu o futebolista do Benfica aos jornalistas, citado pela Lusa.

Recorde-se que Rui Jorge já foi obrigado a cinco alterações à convocatória inicial de quinta-feira, depois de perder Vitinha e Tiago Djaló para a seleção A e Nuno Tavares, André Almeida e Vítor Oliveira devido a lesão.

O selecionador chamou os defesas Tiago Araújo (Arouca), Bernardo Vital (Estoril), Tiago Almeida (Tondela) e Bruno Rodrigues (Sp. Braga) e o médio Bernardo Folha (FC Porto).

«Temos de olhar para isso de forma positiva. Ter o Vitinha e o Tiago Djaló na seleção ‘A’ é uma demonstração de que temos valor nesta seleção. As outras saídas por lesão são mais aborrecidas, mas é uma oportunidade para outros virem mostrar o seu valor e para nos ajudarem a conseguir a qualificação para o Europeu», vincou Henrique Araújo.

A turma das Quinas lidera o Grupo 4 com cinco vitórias em cinco jogos e vai ter agora pela frente a Islândia, seguindo-se a Grécia. O atacante do Benfica reforçou que a equipa quer «jogar um futebol atrativo».

«É com esse foco que estamos a preparar os dois jogos, sabendo que a Islândia nos criou algumas dificuldades no jogo fora [1-0]. O que sentimos no primeiro jogo é que era uma equipa bastante organizada e que nos iria criar dificuldades em qualquer sítio», observou o jogador de 20 anos.

«Também é uma oportunidade para nos distanciarmos na liderança. É dessa forma que vemos estes dois jogos, como um desafio para esta seleção que começou a trabalhar há seis/sete meses. É mais uma oportunidade para mostrarmos o nosso valor», reforçou.

O madeirense, que se estreou a marcar pelos sub-21 frente ao Chipre, em novembro de 2021, explicou a celebração, em que imitou o conterrâneo Cristiano Ronaldo.

«Festejei daquela forma porque foi o meu primeiro golo aqui nos sub-21 e, como o Cristiano [Ronaldo] é madeirense, achei bem prestar essa homenagem. Os golos são sempre o que um avançado procura, é isso que mais gosto de fazer e se nesta dupla jornada tiver oportunidade, vou tentar fazer», concluiu.

A seleção portuguesa de sub-21 recebe a congénere islandesa a 25 de março, visitando a Grécia no dia 29, em Tripoli.

Portugal lidera o Grupo 4, com 15 pontos, seguido da Grécia, com 14, mas mais um jogo disputado. Islândia e Chipre dividem o terceiro posto, com sete pontos, enquanto a Bielorrússia soma seis e o Liechtenstein ainda não tem qualquer ponto.