A Seleção Nacional voltou a treinar esta terça-feira na Cidade do Futebol, tendo em vista o importante embate com a Eslováquia, marcado para a próxima sexta-feira (19h45), para o Estádio do Dragão. Já sem a presença de Ricardo Horta, tal como Raphael Guerreiro, dispensado por motivos físicos, Roberto Martínez contou com 24 jogadores, mais um «convidado», totalmente disponíveis.

Mais uma sessão ao final da tarde, com temperaturas mais amenas, que começou com exercícios físicos, com os guarda-redes, à parte, a fazerem trabalho específico. Neste capítulo, como já tinha acontecido na véspera, Gonçalo Ribeiro, guarda-redes sub-19 do FC Porto, juntou-se a Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá.

Os restantes 21 jogadores, nos quinze a minutos a que a comunicação social teve acesso, fizeram trabalho essencialmente físico, mas sempre com a bola por perto.

A Seleção volta a treinar esta quarta-feira à mesma hora, pelas 18h00, antes de rumar ao norte, na quinta-feira de manhã.