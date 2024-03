Portugal defronta esta terça-feira a Eslovénia naquele que será o último jogo antes de Roberto Martínez divulgar a lista final para o Euro2024. Será um onze bem diferente daquele que bateu a Suécia, em Guimarães, até porque uma parte dos jogadores já foram dispensados, mas poderá ser a última oportunidade para os que vão esta noite a jogo.

Dos 32 jogadores chamados pelo selecionador para os dois jogos, oito foram dispensados logo após o jogo com a Suécia e não fazem partes da opções para esta noite: Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos.

A estes jogadores junta-se ainda Matheus Nunes que saiu lesionado do jogo com a Suécia e não viajou para a Eslovénia.

O grupo foi, depois, reforçado com os oito jogadores que tinham ficado de fora do primeiro jogo e que esta terça-feira vão, com certeza, somar minutos. São eles Diogo Dalot, Danilo Pereira, João Cancelo, Rúben Neves, Vitinha, Otávio, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Sobram, assim, um grupo reduzido de 22 jogadores dos quais sairá o onze de Roberto Martínez para este segundo teste.

Diogo Costa, recuperado de lesão, deverá ser uma certeza na baliza, tal como Diogo Dalot e João Cancelo nas laterais, até porque Nuno Mendes, titular frente à Suécia, está limitado.

Expetativa também para as possíveis estreias de Francisco Conceição e de Dany Mota na seleção principal depois de Jota Silva também já ter somado os primeiros minutos em Guimarães.

