Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na conferência de imprensa no Estádio Wanda Metropolitano, após o empate sem golos ante Espanha, em jogo de preparação para o Euro 2020. Santos abordou a questão do equilíbrio que há entre as seleções portuguesas e espanholas na atualidade, um dia depois de Portugal ter batido os sub-21 espanhóis rumo à final do Europeu da categoria:

[Futebol dos dois países nas seleções a equilibrar:] «Acho que está mais perto, claramente mais perto. São equipas que têm objetivos iguais, quer nos sub-21, quer em qualquer outra área da formação, quer nas equipas principais.»

«Espanha, em quatro anos [ndr: de 2008 a 2012], venceu Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa. Espanha é uma equipa fortíssima, penso que Portugal tem crescido muito, sempre foi uma equipa forte, só que agora apresenta essa consistência de querer ganhar títulos. Parabéns aos sub-21 que estão na final, que possam ganhar. São confrontos apertados. No último Campeonato do Mundo 3-3, grande jogo, é um confronto em que as equipas sabem que do outro lado está um oponente que quer ganhar, agora que a Espanha teve mais posse de bola é verdade, não posso fugir disso.»