Bernardo Silva em declarações à RTP, depois da vitória de Portugal sobre a Eslováquia (3-2), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, no jogo que permitiu a qualificação antecipada para a fase final do Euro2024:

Qualificação tranquila?

- Estamos contentes por conseguir a qualificação com tanta tranquilidade, o que nos últimos tempos, para Portugal, não é assim tão vulgar. Ainda há aspetos a melhorar como vimos hoje, com uma primeira parte muito boa e uma segunda menos boa, com muitas transições, como uma roleta que pode cair para os dois lados. Não é assim que queremos jogar. Agora queremos garantir o primeiro lugar do grupo.

Agora é possível voltar a ganhar o Europeu?

- É possível, com esta geração que Portugal tem, é uma geração muito forte, com a maior parte dos jogadores nos melhore clubes do mundo. Partimos para todos os jogos para ganhar, sabendo que, às vezes, as coisas não nos correm bem. Vamos fazer tudo para chegarmos bem à fase final do Europeu. Há que apontar alto, queremos chegar o mais longe possível e isso passa por ganhar o Europeu.

Esta é uma das melhores gerações de sempre?

- A melhor geração é a que ganha, portanto, a melhor geração é a de 2016 que ganhou. Nós também queremos ganhar. Ainda há pouco tempo ganhámos a Liga das Nações, que não tem a mesma importância do que um Europeu ou de um Mundial, mas queremos ganhar.