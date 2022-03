Fernando Santos considera que Portugal tem de olhar para a Turquia, no próximo dia 24, no Estádio do Dragão, com «respeito», mas «sem medo». O selecionador defende ainda que o teórico favoritismo da seleção portuguesa na meia-final tem de ser comprovado em campo.

«O favoritismo vamos ter de mostrar em campo. A Turquia tem jogadores com qualidade e que jogam em grandes campeonatos, ainda ontem dois jogaram contra o Chelsea na Liga dos Campeões. São muito agressivos e tendem em partir o jogo. Procuram sair a jogar, mas tem a profundidade com objetivo», destacou em relação ao adversário que Portugal vai ter no caminho estreito para a fase final do Mundial.

O selecionador pede «respeito» pelo adversário, mas lembra que Portugal vai jogar em casa. «Jogando em casa, Portugal é claramente favorito. Temos de ter respeito, não podemos é ter medo. Estes excessos, para baixo ou para cima, não podem acontecer. Não podemos achar que somos os melhores do mundo, mas não temos de provar que somos uma das grandes equipas do mundo. Temos de confiar em nós e acreditar em nós e saber o que temos de fazer, que é respeitar o adversário como sempre fizemos», destacou ainda.