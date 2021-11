O selecionador nacional Fernando Santos reconheceu, esta quarta-feira, que teve «dois jogos maus» ao serviço de Portugal, o último deles o que ditou o afastamento da qualificação direta para o Mundial 2022 ante a Sérvia e o outro contra a Alemanha, no Euro 2020, no último verão.

«Tivemos dois jogos maus. O jogo com a Alemanha e este com a Sérvia. Mas o jogo na Irlanda, é obviamente da responsabilidade do treinador, por variadíssimas razões. Joguei com uma equipa que esperava que funcionasse bem e acredito no valor dos jogadores, mas em conjunto nunca jogaram. Não é dar um desconto, mas é dizer que a probabilidade de uma grande exibição era menor. Não foi um bom jogo», referiu, em alusão ao empate sem golos na passada quinta-feira, em Dublin, antes do desaire com a Sérvia, no qual falou numa primeira parte má.

«Primeira parte com a Sérvia foi muito má. Só no jogo com a Alemanha me lembro de uma primeira parte tão má. De forma simples e sintética, diria: jogadores, atitude, concentração… acho que tiveram grande concentração, lutaram. Não é por aí. Por aí não, nada a apontar aos jogadores. Uma das coisas que não funcionou foi o plano, não terá passado a ideia clara e aí a responsabilidade é minha, se não consegui transmitir os princípios básicos da equipa. Entrámos bem, fizemos golo e a partir daí jogámos nos últimos 30 metros, algo que não me lembro de a seleção portuguesa fazer, nem com a Alemanha: jogar nos nossos 20-30 metros finais», afirmou, ainda, na entrevista à TVI, na qual garantiu que sai quando não cumprir um objetivo.