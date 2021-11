Fernando Santos foi alvo de críticas após o empate com a República da Irlanda e a derrota com a Sérvia, que remeteram Portugal para o segundo lugar do Grupo A de apuramento para o Mundial 2022. A seleção nacional terá de disputar o play-off de acesso à fase final.



O selecionador está no cargo desde 2014 e tem contrato até 2024. Como Fernando Santos recordou após o duelo com a Sérvia, será a primeira vez que Portugal vai disputar um play-off no seu legado.



Sob o comando técnico de Fernando Santos, a seleção nacional venceu o Campeonato da Europa de 2016 e a Liga das Nações de 2019.



Deixe aqui a sua opinião sobre o trabalho de Fernando Santos.