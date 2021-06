Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, na conferência de imprensa no Estádio Wanda Metropolitano, após o empate sem golos ante Espanha, em jogo de preparação para o Euro 2020. O técnico falou da questão dos centrais, dos laterais à esquerda e abordou a candidatura ao Mundial 2030:

[Se a boa exibição de José Fonte confunde as contas quando Rúben Dias jogar:] «Eu tenho três grandes centrais, mas isso não põe em causa nada. O Danilo não jogou bem? Jogou muito bem a central [ndr: recuou para essa posição aos 59 minutos com a saída de Pepe]. Então agora é que eu estou confuso, já que tenho quatro (risos).»

[Nuno Mendes e Guerreiro:] «Para os treinadores é bom ter boas dores de cabeça.»

[Mundial 2030:] «É importante, o povo deve estar entusiasmado, porque representa o que de melhor há no futebol no mundo, na minha perspetiva. Portugal e Espanha, não só como países, como também ao nível do futebol, representam o que de melhor há no mundo, com povos fantásticos. Amam o futebol e têm qualidade de jogadores. Temos tudo. Este Mundial 2030, espero e desejo que possa ser nestes dois países, porque não tenho dúvida de que será uma grande festa do futebol.»