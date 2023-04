O primeiro-ministro, António Costa, visitou, esta terça-feira, o estágio da seleção feminina com vista aos jogos de preparação contra Japão e País de Gales.



Segundo a FPF, o chefe de Governo congratulou a equipa das «Quinas» pelo apuramento histórico para o Mundial 2023.



«Quero felicitar-vos por um facto histórico que é terem, pela primeira vez, qualificado a seleção feminina para um Campeonato do Mundo. Foi com muita emoção que todos assistimos à qualificação e à vitória sobre os Camarões. Foram camarões muito saborosos», referiu, arrancando gargalhadas à equipa nacional, desejando boa sorte para a prova que se realiza na Nova Zelândia a Austrália no verão.



Refira-se que Portugal joga contra Japão e País de Gales nos dias 7 e 11 de abril, em Guimarães. O Mundial arranca a 20 de julho, sendo que a seleção portuguesa está inserida no grupo E juntamente com Vietname, Estados Unidos e Países Baixos.