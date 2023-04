A seleção feminina inglesa vai trocar os tradicionais calções brancos por uns azuis escuros, depois da federação inglesa ter dado resposta a uma antiga preocupação das jogadoras relacionada com o período menstrual.

«Queremos que as nossas jogadoras sintam que têm o nosso apoio neste assunto e pedimos aos organizadores de torneios internacionais que levem isso em consideração e permitam mais flexibilidade nas combinações dos equipamentos», disse a FA, em comunicado.

As jogadoras já tinham chamado a atenção para o problema no último Campeonato da Europa, em 2022, na competição em que a seleção inglesa acabou por reclamar, pela primeira vez, o troféu, em Wembley.

O antigo equipamento podia deixar as jogadoras numa posição desconfortável quando estivessem com o período, mas a solução para o problema vai ser já testada na próxima sexta-feira, na Finalíssima feminina, que vai colocar frente a frente a Inglaterra, campeã da Europa, e o Brasil, campeã da América do Sul, novamente no Estádio ed Wembley.

A solução chegou agora à seleção, depois de vários clubes ingleses já terem optado por mudar as cores dos respetivos calções atendendo à menstruação das suas jogadoras, como foram os casos mais recentes do Manchester City, West Bromwich e também do Swansea.