A Federação Portuguesa de Futebol acaba de lançar os primeiros equipamentos exclusivos da Seleção Nacional feminina.

A coleção intitulada «Navegadoras» (veja-a na GALERIA ASSOCIADA AO ARTIGO) é composta por dois equipamentos de jogo, uma camisola de aquecimento e um casaco.

O equipamento principal é predominantemente vermelho na camisola e também nos calções, que voltam a ter esta cor depois do verde na coleção anterior também partilhada com as seleções masculinas.

Já o equipamento alternativo - camisola branca e calções verde claros - é inspirada na textura da calçada portuguesa e tem uma textura áspera.

Já a camisola de aquecimento - verde clara - é inspirada pelas anfitriãs do Mundial 2023, Austrália e Nova Zelândia.

Destaque ainda para um detalhe relevante: «As atletas nacionais terão também à sua disposição o novo Nike Leak Protectio, inovação integrada nos calções Nike Pro Short que garante confiança e conforto às jogadores durante o período menstrual», lê-se na nova de divulgação disponível no site da FPF.

Os novos equipamentos, que serão utilizados no Mundial (20 de julho a 20 de agosto), vão ser estreados neste mês em dois particulares: frente ao Japão a 7 de abril e diante da Escócia quatro dias depois. Estarão à venda a partir de junho.