«Espero que tenha sido uma mudança para a positiva porque, antes disso, assistimos a alguns episódios de outros companheiros que levaram com assobios. É uma coisa que não concordo. Uma coisa é estar nos clubes, aí os adeptos fazem o que quiserem, cada um defende o seu, mas aqui estamos a defender um país, uma nação. Estamos todos do mesmo lado, só temos de nos apoiar uns aos outros e, se assim for, vamos estar muito mais perto de todos conquistarmos grandes feitos», destacou.

Quanto ao jogo desta segunda-feira, com a Bósnia-Herzegovina, João Félix diz que ainda há objetivos para conquistar. «Temos a qualificação garantida, mas queremos o primeiro lugar que, matematicamente, ainda não é nosso. Vamos lutar por isso e amanhã é um jogo importante para conseguir isso», referiu.

Outro objetivo será bater o recorde de sete triunfos consecutivos, já igualado no jogo com a Eslováquia. «Oito jogos e oito vitórias. Já falámos disso, temos uma boa oportunidade para conseguir. Temos todas as peças para o conseguir», comentou.

O jogador do Barcelona falou ainda do ambiente que espera a Seleção Nacional em Zenica no embate com a Bósnia. «Sim, todos estamos habituados a estes ambientes, já todos jogámos em ambientes complicados, sabemos que aqui é difícil jogar, mas temos de estar preparados, focados, concentrados. Temos de fazer o que temos vindo a fazer até agora. Se fizermos isso, voltamos a Portugal com os três pontos», destacou ainda.