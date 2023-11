Rúben Dias fala numa motivação especial para o jogo desta quinta-feira, frente ao Liechtenstein, o penúltimo da fase de qualificação para o Euro2024. Portugal já garantiu o apuramento, já garantiu o primeiro lugar, mas para o central do Manchester City este jogo é, acima de tudo, uma «oportunidade».

«Mais do que nada, o primeiro lugar e o apuramento já estão garantidos, mas temos uma ambição especial de poder tornar este apuramento histórico, o que, afinal de contas, torna o momento especial», começou por enunciar o central em conferência de imprensa.

Além do momento histórico, Rúben Dias considera que o jogo desta quinta-feira serve já de preparação para a fase final, uma vez que não irão haver muitas mais oportunidades até ao próximo verão. «Mas, mais do que isso, é a oportunidade rara de podermos estar todos juntos, com o nosso treinador da seleção, a continuar a aperfeiçoar as nossas ideias. Vão ser estes dois jogos, serão mais dois jogos mais à frente, antes do Euro, e pouco mais. Portanto, acho que esta oportunidade é algo que temos de aceitar para termos toda a motivação que possamos precisar», destacou.

Rúben Dias participou em todos os jogos da fase de qualificação e soma um máximo 720 minutos nos primeiros oito jogos. «É sempre um motivo de orgulho. Esse fator em específico demonstra a confiança do treinador no que é o meu trabalho, portanto, fico feliz por isso, sabendo que nunca existe um fator para ficar satisfeito com isso e ponto final. É sempre uma relação de constante mudança, a cada nova oportunidade quero continuar a progredir. Eu individualmente, perante a equipa, e todos nós, enquanto equipa», destacou ainda.