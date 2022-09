Fernando Santos explicou a opção por Mário Rui em detrimento de Nuno Mendes na goleada à República Checa (4-0), em Praga, em jogo da penúltima jornada da Liga das Nações. O selecionador explicou que o lateral está a fazer uma excelente época no Nápoles, equipa que atualmente comanda a Série A.

«O Mário Rui tem feito sempre parte da lista de jogadores a que estamos atentos. É o lateral esquerdo titular da equipa que está na frente do campeonato de Itália [Nápoles], está a fazer um campeonato muito bom», destacou.

Ainda sobre as opções, o selecionador assumir que cometeu uma «gaffe» na ponta final do jogo. «Mas não foi só ele. Hoje cometi uma gaffe, tenho um jogador [Tiago Djaló] no banco em quem confio em absoluto, titular no Lille, de muita qualidade, era ele que devia ter entrado no lugar do Danilo. Mas ia tirar o Ruben Neves, já tinha o João Mário lá encostado à linha [para entrar], mas o Danilo começou a fazer-me sinais. Acabei por falar com o Djaló, era ele que merecia ter entrado e não foi», contou.

O selecionador voltou, às opções, lamentando que não possam jogar sempre todos. «Alguns jogadores ficaram de fora, é uma boa dor de cabeça para o selecionador e também é uma grande competição entre eles. Eles sabem que só podem jogar onze. Mas como só podemos trazer 23 para o jogo, há sempre esta questão. No Mundial, não vai ser assim porque eu, o [Didier] Deschamps, o Luis Enrique e o [selecionador] da Bélgica [Roberto Martínez] dissemos para irem 26, ou vai tudo para o banco ou não aceitamos isto. Porque é algo que ninguém quer repetir, mas que já aconteceu num Europeu, termos de estar sempre a rodar três jogadores para fora do jogo e isso cria muita complicação», destacou ainda.