Fernando Santos chamou o guarda-redes Rui Silva para render José Sá no grupo de convocados para os quatro jogos da Liga das Nações marcados para o início de junho.

O guarda-redes do Wolverhamton foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e o selecionador recompôs o grupo com a chamada do guarda-redes do Betis que se vai juntar a Diogo Costa e Rui Patrício.

Portugal defronta a Espanha, em Sevilha, dia 2 de junho, seguindo-se, em Alvalade, os confrontos com Suiça (5 junho) e República Checa (9 de junho). O quarto encontro da Liga das Nações será disputado em Basileia, frente à Suíça, dia 12 de junho.

A lista de convocados atualizada

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Patrício (AS Roma) e Rui Silva (Real Betis);

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), David Carmo (SC Braga), Domingos Duarte (Granada CF), Pepe (FC Porto), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Médios: João Moutinho (Wolverhampton Wanderers FC), João Palhinha (Sporting CP), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Matheus Nunes (Sporting CP), Vítor Ferreira (FC Porto), William Carvalho (Real Betis), Otávio Monteiro (FC Porto);

Avançados: Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United), André Silva (RB Leipzig) e Diogo Jota (Liverpool FC).