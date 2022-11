O primeiro-ministro António Costa visitou esta quarta-feira a Cidade do Futebol para desejar boa sorte a toda a comitiva nacional que, na sexta-feira, vai rumar ao Qatar, para a fase final do Campeonato do Mundo.

Acompanhado pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, António Costa, assistiu, ao lado de Fernando Gomes, Presidente da FPF, a quase todo treino da equipa nacional.

Depois de trocar cumprimentos com o selecionador Fernando Santos, o líder do Governo, dirigiu-se a todos os jogadores presentes no treino e desejou as maiores felicidades a toda a comitiva

«Faço os meus votos de boa sorte para amanhã e principalmente para o Mundial. Vai ser um momento muito empolgante para o País. É uma seleção onde entre o mais novo e o menos novo já vão vinte anos de diferença e que junta jogadores de vários clubes que jogam em diferentes países e, habitualmente, jogam uns contra os outros. Agora juntam-se e vestem a bandeira. E enquanto vestem a bandeira, garanto-vos, todos estão convosco», disse o primeiro-ministro.

O governante disse que seria ainda melhor se a equipa «trouxer a Taça» e fez votos para que a equipa ganhe os jogos onde estará presente: Coreia do Sul, oitavos de final e final.