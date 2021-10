Declarações de Bruno Fernandes na flash interview da RTP 3, após a goleada de Portugal ao Luxemburgo (5-0), em jogo de qualificação para o Mundial 2022:

«Marcar ajuda sempre, seja cedo ou não. Sabíamos que o Luxemburgo poderia fechar-se com o passar do tempo, mas entrámos muito fortes. Após o 3-0 o jogo partiu-se, depois voltámos a ter o controlo do jogo. O Luxemburgo conseguiu ter mais bola na segunda parte, mas não no nosso terreno defensivo, o que não nos preocupava. Sabemos da qualidade de Luxemburgo, sabemos que podem defender muito e bem, mas também com capacidade para sair a jogar com qualidade. Estivemos bem, compactos, quando tentaram entrar fechámos bem os espaços. Isso foi importante.»