Palhinha esteve em destaque no jogo contra a França e mereceu o elogio de Fernando Santos, na conversa com os jornalistas.

O selecionador reconheceu que não ficou surpreendido com bom jogo do médio, apesar de o ter chamado ao banco para lhe dar algumas indicações durante o jogo.

«Ontem, ele queria falar comigo e eu disse-lhe para descansar. Hoje de manhã, veio falar comigo e disse-me: "Não precisa de explicar que eu já vi o jogo todo e já percebi"» revelou Fernando Santos, esclarecendo que o ajustamento tinha que ver com o facto de o médio estar demasiado habituado às rotinas do Sporting e a jogar com três centrais.

O selecionador salientou que num sistema de dois centrais apenas o médio tem de proteger mais a sua baliza e não arriscar tanto sair de posição. Ainda assim, reconheceu que «Palhinha aprende muito depressa».

Sobre Danilo, que foi substituído pelo médio do Sporting ao intervalo do jogo com a França, o selecionador esclareceu que saiu por precaução após ter sentido tonturas na sequência do choque com Hugo Lloris. Por sua vez, Nélson Semedo também está apto. Foi substituído porque ficou esgotado fisicamente.