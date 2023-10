Inicialmente presentes na lista de 26 convocados, Raphael Guerreiro e Ricardo horta foram dados como indisponíveis para ajudar a seleção nacional no duplo compromisso da fase de qualificação para o Euro 2024.

O selecionador nacional Roberto Martínez não chamou nenhum jogador para colmatar as vagas do lateral e o extremo, mas justificou a opção.

«A lista de convocados tem uma ideia muito clara de como queremos jogar, do adversário e da possível informação que temos de jogadores. Precisamos de 26 jogadores neste estágio, porque a informação era de que podíamos perder dois jogadores e tínhamos uma dúvida com outro. Não é necessário chamar jogadores quando temos 23 para ir a jogo. Sei que há mais jogadores portugueses num momento de forma bom do que 23 posições, é claro, mas preciso de dar continuidade, abrir a porta para os jogadores que estão num bom momento, mas precisamos de ter uma ideia de como vamos utilizar os jogadores para a forma que vamos defrontar um adversário. Temos 24 jogadores para amanhã e não precisamos de chamar mais», assegurou o técnico espanhol em conferência de imprensa, no Estádio do Dragão.

Portugal defronta a Eslováquia esta sexta-feira e Martínez não revelou se Cristiano Ronaldo vai ser titular, embora tenha assumido que vai usar vários jogadores neste primeiro jogo e no segundo, diante da Bósnia, três dias depois.

«No futebol moderno, todos falamos de 11 inicial, mas temos cinco substituições e um jogo na Bósnia na segunda-feira. Utilizaremos, como no ultimo estágio, no 11 inicial, jogadores que terminem o jogo e jogadores que trocamos para o 11 com a Bósnia. Temos dois jogos muito importantes para o apuramento e olhamos para 21 jogadores de campo mais 3 guarda-redes, que é [uma posição] diferente. O Diogo Costa vai jogar amanhã, mas o futebol moderno não é sobre um 11 inicial. Estou muito satisfeito com o trabalho de todos os jogadores, todos trabalham com a intenção de jogar», frisou.