Portugal abre a qualificação para o Euro 2024 na quinta-feira, em Alvalade, a partir das 19h45. O encontro da primeira jornada do grupo J já tem lotação esgotada e marca a estreia do novo selecionador da equipa lusa, Roberto Martínez.

Este vai ser o oitavo encontro entre as duas seleções, o primeiro desde 12 de agosto de 2009. Nesse dia, há cerca de 13 anos e meio, a seleção nacional, então comandada por Carlos Queiroz, foi a Vaduz vencer o Liechtenstein por 3-0.

Hugo Almeida bisou e Raul Meireles também marcou, num encontro em que, do lado do Liechtenstein, estava um nome conhecido do futebol português, em particular do Boavista: o guarda-redes Peter Jehle, que jogou nos axadrezados duas épocas, de 2006 a 2008.

Um jogo particularmente distinto do habitual, dado que todos os seis suplentes de Portugal entraram e, para um deles, o último jogo luso frente a Liechtenstein ditou mesmo a sua única internacionalização pela seleção A. Imagina quem?

De resto, esse encontro foi mesmo, dos sete já realizados entre as seleções, o único de caráter particular. Dos outros seis, dois foram da qualificação para o Mundial 2006 (vitória de Portugal em casa por 2-1 e empate fora, 2-2), dois do apuramento para o Europeu 2000 (Portugal venceu em casa por 8-0 e fora por 5-0) e dois na caminhada para o Europeu 1996 (vitória lusa em casa por 8-0 e fora por 7-0).

Veja, na galeria associada, onde andam os 17 nomes do último duelo entre Portugal e Liechtenstein.