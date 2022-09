Falhada a pré-época, Cristiano Ronaldo tem tido dificuldades para conquistar espaço no onze inicial do Manchester United. O selecionador nacional, Fernando Santos, acredita que o capitão da equipa das Quinas se sente «em casa» ao serviço do país e vincou que Ronaldo não foi obrigado a qualquer tipo de trabalho específico, depois do triunfo na República Checa (4-0).

«Teve uma pausa de dois dias, depois de jogar 90 minutos. Ontem nem treinaram, fizeram recuperação e hoje treinaram 45 minutos. Em termos de trabalho físico não nos obrigou a nada», afirmou o selecionador em conferência de imprensa no Estádio Municipal de Braga.

«A seleção é o habitat natural. Quando estás naquilo que sentes que é uma missão… todos os jogadores estão confortáveis. É um ambiente confortável, como estar em casa. Os que forem ao Qatar vão-se sentir bem, os que não forem, não vão. O que tem sido relevante nestes últimos anos é que isto é um ciclo. Desde 2014, já entraram e saíram muitos. O Mário Rui esteve em 2019 na Liga das Nações, teve um período largo em que não esteve na seleção e vejam como veio: como se estivesse sempre aqui. Porque ele sabe que confio em absoluto nele. Todos, na seleção, se sentem com grande conforto. É uma espécie de lar, uma verdadeira família», acrescentou.

Portugal recebe a Espanha esta terça-feira, em Braga, a partir das 19h45. Um empate basta para a seleção nacional carimbar a passagem à «final four» da Liga das Nações.