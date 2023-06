Toti Gomes e Renato Sanches são os nomes excluídos por Roberto Martínez da ficha de 23 jogadores enviada à UEFA.

O defesa do Wolverhampton e o médio do Paris Saint-Germain vão hoje falhar o duelo de Portugal com a Bósnia-Herzegovina, de qualificação para o Euro2024.

Além deste duo, de fora fica também Gonçalo Ramos, dispensado devido a lesão.

O encontro está agendado para as 19h45 deste sábado e terá arbitragem do italiano Davide Massa.

Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguido da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam o penúltimo e último lugar, respetivamente. Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.