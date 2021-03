Fernando Santos anunciou esta terça-feira a dispensa de Raphäel Guerreiro do estágio da Seleção devido a problemas fisicos.

Recorde-se que o jogador do Borussia Dortmund não participou nos últimos quatro jogos dos alemães, após ter saído lesionado, a 2 de março, do encontro para a Taça germânica, com o Borussia Monchengladbach.

«O Raphäel Guerreiro vai ficar fora», disse o selecionador nacional aos jornalistas em conferência de imprensa, explicando:

«Tínhamos a ideia de que esta lesão, que já tem três semanas, poderia eventualmente fazer com que ele não estivesse pronto para o primeiro jogo, mas poderia evoluir favoravelmente para participar no segundo ou terceiro jogo.»

«Ontem, depois da análise feita e da conversa com o departamento médico, chegámos à conclusão que dificilmente poderá reunir as condições para defender as cores de Portugal.

«O Raphael está fora destes três jogos e não irei substituí-lo», concluiu.

Portugal defronta o Azerbaijão, na quarta-feira, em Turim, depois viaja para Belgrado para defrontar a Sérvia, no dia 27, e ainda para o Luxemburgo, onde vai realizar o terceiro jogo desta ronda no dia 30.