Danilo Pereira considera que «todas as oportunidades» para representar Portugal «são boas», seja qual for a posição que lhe esteja destinada no campo. No primeiro jogo com o Qatar, o médio do Paris Saint-Germain jogou como central, ao lado de Domingos Duarte, um quadro que se pode voltar a repetir este sábado, até porque Portugal conta apenas com três centrais na lista de convocados.

«Todas as oportunidades são boas para jogar. Estamos a falar no contexto de seleção, toda a gente aqui tem vontade de jogar e eu não sou exceção. Essa polivalência ajuda-me bastante. Não é a primeira vez que faço essas funções na seleção, nem no clube. É um lugar em que me sinto confortável, estou aqui para ajudar em termos coletivos. Não me fez diferença jogar a médio ou a central», comentou.

A seleção prepara-se para uma dupla jornada, primeiro joga com o Qatar, um jogo de preparação, depois, na terça-feira, com o Luxemburgo, já a contar para a fase de qualificação para o Mundial2022. Danilo explicou o que o selecionador realmente pretende deste primeiro jogo.

«Acima de tudo são os automatismos que temos de assimilar. Aquilo que treinamos todos os dias no pouco tempo que temos na seleção. Treinamos ao máximo e é importante transmitir esses automatismos para o jogo. O equilíbrio defensivo e ofensivo para estar tudo sistematizado», explicou.

Na terça-feira, Portugal pode ficar a um passo de garantir mais uma fase final, mas Danilo alerta para a qualidade do Luxemburgo que já soma seis pontos neste grupo. «Não me surpreende, já há vários anos que jogamos com o Luxemburgo, desde 2016, e já tinham uma boa seleção. Estavam em fase de construção e, nesses primeiros jogos, já sentimos dificuldades. Não me surpreende, é uma seleção que ainda vai dar que falar. Não é daquelas seleções que possas dizer que vamos ganhar por três ou quatro a zero», destacou.

Danilo falou ainda da integração de Matheus Nunes no grupo. «É um jogador com muita qualidade, se está aqui é porque tem valor. A sua adaptação está a ser muito boa. É um miúdo que é bastante comunicativo, muito social, não tem problemas. Toda a gente aqui sabe acolher os jogadores de uma forma boa», comentou ainda.