A seleção portuguesa vai defrontar a Turquia, na meia-final do play-off de acesso ao Mundial de 2022, e se passar joga a final frente ao vencedor do duelo entre a Itália, campeã europeia, e a Macedónia do Norte.

Portugal irá jogar a meia-final em casa, a 24 ou 25 de março do próximo ano, e, se passar, jogará também em território nacional uma das três finais do play-off, que se disputam a 29 de março de 2022, de acordo com o que ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da FIFA, em Zurique.

Depois da derrota diante da Sérvia, por 2-1, Portugal terá de ultrapassar duas eliminatórias a uma só mão para marcar presença no Qatar.

Neste sorteio, Portugal era um dos cabeças de série, juntamente com Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales.