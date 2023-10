Portugal goleou o Luxemburgo, no último jogo, com um histórico 9-0, no Estádio do Algarve, numa partida em que Cristiano Ronaldo não foi utilizado e em que Gonçalo Ramos, com dois golos, esteve em evidência. Roberto Martínez, que prepara agora os jogos com a Eslováquia e Bósnia, diz que não tem de escolher entre os dois jogadores, mas sim procurar soluções para colocar os melhores em campo.

«Precisamos de jogadores que tenham responsabilidade, que joguem bem e que, quando têm oportunidade de estar no relvado, possam fazer o que o Gonçalo fez. O Diogo Jota também, o Ricardo Horta também. Acho que é importante ter jogadores que mostrem desempenho e um bom momento de forma», começou por enunciar.

Cristiano Ronaldo não esteve nesse jogo, mas também marcou nos anteriores. «O Cristiano não jogou com o Luxemburgo porque teve um papel muito importante nos jogos anteriores. Marcou cinco golos, é uma presença muito importante para nós. Não é uma decisão minha no escritório, é uma decisão da equipa técnica no treino e no trabalho que vai começar na segunda-feira. Para mim não é uma questão de ser o Cristiano ou o Gonçalo, são dois jogadores em boa forma, é mais encontrar soluções para utilizar os jogadores que estão em boa forma. Não é uma questão de ser um ou outro», explicou.