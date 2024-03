Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória por 5-2 ante a Suécia, em jogo de preparação para o Euro 2024:

[Bruma e Matheus marcaram golos, somaram minutos. Como estão as “dores de cabeça” nas escolhas:] «Muito positivo, o selecionador precisa de ter dores de cabeça, mas no estágio de março não é momento de ter dores de cabeça. É apanhar informação, dar competitividade no balneário e o espírito e a atitude. A 19 de maio é o dia anterior a dar a lista, é o momento em que o selecionador precisa de ter dores de cabeça. Mas isto é o futebol português, a formação que tem, o número de jogadores que temos. Além desses nomes, há o Nuno Mendes: depois de um período longo sem jogar pela seleção, foi positivo. Agora olhamos para momentos para o jogo com a Eslovénia.»