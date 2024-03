Declarações do selecionador de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a vitória por 5-2 ante a Suécia, em jogo de preparação para o Euro 2024:

[Testou alguns conceitos defensivos. Se sai satisfeito com o lado defensivo:] «A Suécia tem atacantes de alto nível, gostei muito dos conceitos defensivos. Foram executados muito bem em 60 minutos. Depois, acho que perdermos a concentração em duas ações, mas no geral gostei da execução, da comunicação entre o António Silva, o Rúben Dias e o Palhinha, na primeira parte o Pepe com o Rúben e com o Palhinha. Gostei muito do aspeto da comunicação, da intensidade defensiva, acho que foi um bom teste.»

[Preocupação em atrair os médios e os avançados para meter bola na profundidade: se já é ensaiado nestes poucos dias de preparação:] «Tentámos, acho que a Suécia tomou riscos, tentou pressão alta. Então como equipa precisamos de olhar onde o espaço está. Encontrámos isso, uma superioridade numérica por dentro com o Bernardo, com o Bruno Fernandes, com o Matheus Nunes, com o Palhinha, mas também espaços para situações com o Leão e o Semedo. Em três dias, os jogadores podem executar os conceitos e foi uma parte positiva do jogo.»

[Depois do 4-0 falou com Rúben Dias:] «É uma situação natural. Nós partilhamos situações durante o jogo, tínhamos uma ideia de como a Suécia ia executar a pressão alta e tentar soluções e olhar para os espaços que podemos utilizar. O Rúben tem experiência e é uma oportunidade para tentar conceitos novos e foi isso. A Suécia é uma equipa com atacantes de alto nível, é uma nova era e gostei muito da forma como a equipa da Suécia pressionou alto. Arriscou muito, tivemos muita informação e tentámos conceitos diferentes.»

[Se ficou surpreendido com a pressão alta da Suécia:] «Não fiquei surpreendido, sei o trabalho do treinador, tem ideias claras, fez um trabalho fantástico no futebol britânico [ndr: no Blackburn Rovers]. Depois, é um período de transição, o problema dos selecionadores é que não há tempo para coordenar vários aspetos. A Suécia tem atacantes muito bons e tudo virá com trabalho, compromisso e oportunidades como este jogo. Penso que o selecionador vai tirar coisas deste jogo para elevar o nível da Suécia.»