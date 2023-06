Numa nota assinada pelo presidente Fernando Gomes, a Federação Portuguesa de futebol repudiou os assobios a Otávio: o jogador do FC Porto foi alvo de vaias, quando entrou em campo no Estádio da Luz com a camisola da Seleção Nacional.

«Lamento profundamente ter assistido, pela segunda vez em jogos da Seleção Nacional, ao inaceitável episódio de ver um jogador que veste a camisola das Quinas ser assobiado num estádio em Portugal. Temos contado com o apoio incondicional, entusiástico e vibrante dos portugueses e tenho bem a consciência de como esse estímulo se pode transformar numa força extra para os nossos jogadores», escreveu Fernando Gomes.

«Sei também como os jogadores que representam a Seleção Nacional o fazem com grande orgulho, imensa alegria e total compromisso. Otávio é um dos nossos. E temos de exigir de todos os portugueses o apoio e o aplauso incondicionais sempre que veste a camisola do seu país. Sem cor, sem clube, sem fanatismo e, como referiu o nosso Selecionador Nacional, sem doença. O Otávio, o futebol e Portugal merecem muito mais.»