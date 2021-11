Fernando Santos revelou, esta quarta-feira, que teve uma reunião nas últimas 24 horas com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, da qual saiu o entendimento de que o técnico de 67 anos é «o homem certo» para continuar a comandar a principal seleção de Portugal.

«Ele [Fernando Gomes] é extremamente exigente. E eu também sou muito [exigente] comigo. Ontem [terça-feira] conversámos sobre esta reflexão, a que ele fez e eu e, o que entendemos, é que eu sou o homem certo para continuar ao serviço da seleção nacional. Se da parte do presidente, se ele também pensa assim, para mim ainda é um fator maior de decisão», afirmou, em entrevista à TVI, garantindo que não se falou numa eventual saída. «Não, não falámos», assegurou.

Questionado sobre se ponderou sair depois da derrota por 2-1 ante a Sérvia, no domingo, que impossibilitou o apuramento direto para o Mundial 2022, no Qatar, Santos foi perentório, afirmou que «de maneira nenhuma» pensou nisso e garantiu que, quando não cumprir um objetivo, que sai do cargo.

Na mesma entrevista, Fernando Santos reconheceu que houve dois jogos maus ao leme da seleção, nomeadamente o último com a Sérvia e a derrota por 4-2 com a Alemanha, no Euro 2020, no último verão.