Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview à RTP3, após a vitória de Portugal sobre a Islândia, por 1-0:

«[Vitória arrancada a ferros. Estava à espera destas dificuldades?] Estava. No futebol internacional, depois de 72 horas, todos os jogos são difíceis. Equipa cansada? Sim, mas não fisicamente, uma fadiga mental. A Islândia é uma equipa que joga com pouco risco, muito organizada, mas os ataques de futebol direto precisam de muito foco, muita concentração, e tivemos isso. Foi uma vitória merecida, porque sem jogar um jogo atrativo, um jogo como podemos [jogar], tivemos de mostrar os valores de uma equipa ganhadora, que tem uma motivação e um orgulho para ganhar. São três pontos muito importantes.

[Portugal é favorito ao primeiro lugar no grupo?] O nosso objetivo é o mesmo. Precisamos de melhorar, precisamos de crescer juntos. As férias vão fazer muito bem, há alguns jogadores com mais de 70 jogos e é muito difícil, mas a atitude e responsabilidade no relvado hoje foi merecedora de uma vitória. Podemos crescer muito depois de um resultado assim.»