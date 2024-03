Nélson Semedo, jogador da seleção portuguesa, em declarações na flash interview à RTP3, após a vitória por 5-2 frente à Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques:

«Foi um grande jogo da nossa parte. Conseguimos marcar cinco golos a uma boa equipa. Temos algumas coisas a afinar, porque sofremos dois golos e temos de tentar ter mais domínio de bola, porque o jogo aconteceu um bocado em transições. Ao ir para intervalo com 3-0, temos de ter mais posse de bola e controlar melhor o jogo.»

«[Como se sente nesta altura, depois de um passado com altos e baixos?] Estou confiante, as coisas têm corrido bem nos Wolves e depois ajuda com a chamada à seleção. Vou continuar a trabalhar, este é o último estágio antes da seleção final, temos dois meses até ao final da época e vou dar o litro para ter um lugar na lista final. Temos um vasto número de jogadores com grande qualidade e Portugal vai estar bem servido qualquer que sejam as escolhas do selecionador.»