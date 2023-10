O médio do Benfica, João Neves, é a principal novidade na lista de convocados de Roberto Martínez na seleção nacional de Portugal, para os jogos com a Eslováquia e com a Bósnia, de apuramento para o Euro 2024.

O jogador de 19 anos, já internacional nos escalões sub-21, sub-19 e sub-15, pode assim tornar-se no mais recente internacional A por Portugal, caso seja utilizado nesta dupla jornada.

Mas deve o jogador do Benfica ser aposta de Roberto Martínez já nestes jogos de outubro? Deve estrear-se no Dragão já com a Eslováquia ou só na Bósnia, caso a seleção garanta já o apuramento na sexta-feira? Tem outros colegas à frente e ainda é cedo para ser já utilizado na primeira chamada?

Portugal recebe a Eslováquia no Dragão, na sexta-feira, a partir das 19h45. Na segunda-feira, joga na Bósnia, em Zenica, a partir das 19h45.

Debata connosco esta possibilidade, através desta sondagem do Maisfutebol.