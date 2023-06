Depois da derrota diante da Geórgia por 2-0 no arranque do Euro sub-21, Portugal defronta neste sábado os Países Baixos e Rui Jorge disse estar consciente da urgência de alcançar um bom resultado contra uma equipa disse ser muito capacitada.

«É a melhor equipa contra a qual esta geração jogou e sempre fui dizendo que era muito semelhante à nossa ao nível da qualidade individual. São velozes e têm a capacidade de criar muitas situações de golo. A exemplo do jogo anterior, teremos dificuldades. Agora, acredito que serão totalmente diferentes», disse o técnico em conferência de imprensa.

Rui Jorge garantiu que o duelo deste sábado às 17h00 trará desafios distintos dos do encontro com a Geórgia. «Os Países Baixos vão expor muito mais os nossos momentos defensivos, coisa que não aconteceu contra a Geórgia. Não nos deixarão ter tanta bola como normalmente temos e vão criar-nos mais ocasiões do que o habitual. Temos de ser muito fortes para saber lidar com isso. Apenas a vitória nos permite ir seguros para o último jogo», alertou.

A derrota diante dos georgianos gerou algumas críticas à equipa das quinas. Rui Jorge garantiu que não faltou entrega, mas sim capacidade para desmontar o bloco defensivo adversário. «Não nos faltou força anímica no último jogo. Voltei a observá-lo e vi claramente que não foi a falta de paixão e de entrega que não nos fez vencer. Agora, vamos ter um jogo mais aberto, mas o ser mais difícil ou mais fácil é um bocadinho relativo. Embora tendo menos qualidade individual, a Geórgia não deixou de nos criar um certo tipo de problemas e não conseguimos entrar na sua linha defensiva. Creio que o problema com os Países Baixos venha a ser mais sobre os danos que nos poderão causar defensivamente.»

Em caso de derrota, Portugal fica arredado da fase seguinte. Para Rui Jorge, é nestas alturas que os bons futebolistas e as boas equipas se revelam. «Para apresentarem qualidade, os jogadores têm de ultrapassar o resultado negativo que tivemos. Não há nenhum futebolista que vença sempre. Há uns que vencem mais do que outros e, por norma, os melhores são aqueles que se conseguem exibir ao melhor nível nas alturas adversas. Estamos cá para provar que somos bons. É inegável que gostamos muito mais dos momentos bons que vivemos, mas isso é a vida de quem escolheu esta carreira. Os fortes sobrevivem e os menos fortes ficam para trás», apontou.

Na conferência de imprensa, o técnico dos sub-21 falou sobre Francisco Conceição, que esteve em bom plano na segunda parte com a Geórgia depois de ter sido lançado ao intervalo. «Quando entra, cria sempre muito desequilíbrio. É um grande jogador, mas ainda vai ser um fantástico jogador. Possui características que vão escasseando cada vez mais e um comportamento exemplar, com uma tremenda dedicação e paixão no treino. Entrou bem, tal como entra sempre com a mesma vontade de acrescentar algo à equipa. Isso é muito importante para mim e por alguma razão é que está connosco há tanto tempo», observou.

O Portugal-Países Baixos vai contar com a presença do selecionador nacional Roberto Martínez, facto que deixou Rui Jorge feliz. «Vejo com satisfação, mas é algo que está definido há muito tempo. Ele já nos tinha dito que viria ao próximo jogo, pelo menos. Acredito que não deixa de ser importante para os jogadores. Sei que não vai ser isso que os fará correr mais ou menos, mas não deixa de ser importante ver o selecionador principal a querer estar próximo de nós. Vejo isso com agrado e será muito bem recebido. É uma demonstração de apoio e de que está connosco. Cabe-nos jogar bem e ganhar», rematou.