Declarações de Vitinha, médio da seleção sub-21, na conferência de imprensa online após a vitória sobre a Croácia na estreia de Portugal no Europeu da categoria:

«Sabemos que se criarmos oportunidades de golo, como fizemos, estamos mais perto de ganhar o jogo. Temos grandes finalizadores nesta equipa, não só avançados, como médios, até defesas. Não tenho a menor dúvida que se não saíram neste jogo mais golos sairão no próximo. O que importa é a forma como criámos as oportunidades e isso deixa-nos mais perto de vencer. A falta de eficácia não nos preocupa.»

«Não penso que a derrota da Inglaterra (surpreendida pela Suíça na estreia) nos tivesse tirado qualquer pressão. Estamos aqui para mostrar o que valemos, para desfrutarmos do jogo também. Temos jogadores com muita qualidade, com muita técnica, que são capazes de estar na elite do futebol. E aqui quisemos mostrar isso mesmo. Entrámos com tudo. Pecámos na finalização. Para quem não viu o jogo, 1-0 foi curto. Iremos encarar o próximo jogo para ganhar. Foi importante entrar com o pé direito na fase de grupos, o que nos deixa mais confiantes para o que vem aí.»

[Fator físico será decisivo para evitar surpresas?] «Os jogos têm intervalos muito curtos e temos de recuperar bem. Senti-me fatigado, como já não me sentia há algum tempo e acabei por ter de sair. Temos um vasto número de jogadores para dar o máximo.»

[O que destaca da seleção de Inglaterra, o campeonato onde joga?] «Mesmo que não jogasse em Inglaterra conhecia os jogadores, que já têm um certo estatuto. Eles têm jogadores muito fortes, tal como nós. Comparando com eles, alguns dos nossos ainda não deram o salto, mas têm tanta ou mais qualidade do que eles. Espero um muito bom jogo entre duas grandes seleções.»