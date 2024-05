A seleção portuguesa feminina de sub-17 deixou o Europeu na sequência do empate, a um golo, diante da Polónia, na tarde deste domingo. Depois da derrota diante da Espanha (0-3) e o triunfo frente à Bélgica (1-0), Portugal estava obrigado a vencer no fecho do Grupo B, face ao saldo de golos.

Para a derradeira ronda, Carlos Sacadura apostou em Thaís Lima (guarda-redes), Francisca Castro, Matilde Sousa, Carolina Simões, Iara Lobo; Sofia Liu, Carolina Tristão, Joana Valente (capitã); Joana Reis, Cíntia Martins e Mélanie Florentino.​​​​​​

Ao primeiro remate, a seleção polaca marcou, pela média Weronika Arasniewicz, descaída para a direita. Estavam decorridos 13 minutos.

Ainda que a resposta portuguesa tenha demorado, a segunda etapa reservou um momento de puro brilhantismo. Fora da área, Joana Valente não hesitou e rematou ao ângulo. Estavam decorridos 49 minutos quando a média do Benfica deu esperança à seleção nacional.

Uma vez que o empate servia, a Polónia cerrou espaços em zona defensiva, apostou num bloco baixo e neutralizou as comandadas de Carlos Sacadura. Por isso, a seleção nacional deixa a competição.

Nas meias-finais estão Espanha, Polónia, Inglaterra e França.