Sérgio Conceição teve um fim de semana intenso. No sábado, orientou o FC Porto na receção ao Estoril (2-0), antes de seguir com a equipa para a Avenida dos Aliados. Depois de algumas horas de sono, arrancou rumo à Amadora para acompanhar o jogo do filho que tem o mesmo nome e que representa o Estrela.

O técnico portista esteve nos camarotes do Estádio José Gomes, na Reboleira, a ver o duelo entre o Estrela da Amadora e o Sp. Covilha. A equipa serrana venceu o encontro (0-1) e vai disputar um play-off para lutar pela permanência no segundo escalão.

Lateral de 25 anos, o filho Sérgio Conceição cumpriu a segunda temporada no Estrela, envergando a braçadeira de capitão.

Neste domingo, o ala direito foi titular e disputou os noventa minutos do encontro, perante o olhar atento do pai e do irmão mais novo.