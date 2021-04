Sérgio Conceição falou esta sexta-feira em conferência de imprensa e garantiu que não tem receio que os jogadores não consigam, no meio de uma importante eliminatória da Liga dos Campeões, não concentrar-se como deviam no jogo em Tondela, para a Liga portuguesa, numa altura em que um tropeção pode ser decisivo para as aspirações portistas.

«Este é um jogo importantíssimo para nós. Todos os jogos são fundamentais desde o início da temporada, mas à medida que vamos caminhando para o fim do campeonato, os jogos ganham outro peso. Temos uma desvantagem de oito pontos para o líder do campeonato, temos menos tempo para recuperar e este jogo é uma final para nós, até pela proximidade das equipas que vêm atrás de nós», começou por dizer.

«Temos de dar uma resposta forte apesar do contexto difícil que vamos encontrar. A mentalidade forte tem de estar presente, porque nós sabemos que isto acaba dia 19 de maio e estamos a pouco mais de um mês do fim do campeonato.»