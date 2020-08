Arranca esta segunda-feira a temporada 2020/21 do FC Porto.

Segundo a agenda disponibilizada, o plantel volta a pisar os relvados do Centro de Treinos do Olival às 10h30, mas os jogadores já foram chegando.

Primeiro foi a equipa técnica, com Sérgio Conceição a entrar no Olival às 8h15. Depois, aos poucos, foram chegando os carros com os jogadores.

Marcano, Tomás Esteves, Pepe, Sérgio Oliveira, Corona, Uribe e Manafá foram dos primeiros a chegar. No Olival já estão também os reforços Carraça e Cláudio Ramos.