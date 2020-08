Além de Saidy Janko, Fernando Andrade também recebeu indicação para se apresentar no arranque da pré-época do FC Porto esta segunda-feira.



Após uma temporada na Turquia por empréstimo, o avançado brasileiro vai ter oportunidade de se mostrar a Sérgio Conceição. O jogador de 27 anos chegou aos dragões em janeiro de 2019 proveniente do Santa Clara e foi utilizado pelo técnico portista em 22 partidas - apontou dois golos.



No início da época passada Fernando Andrade rumou à Turquia e contribuiu com sete golos em 22 encontros para o quatro lugar do Sivasspor.



Lembre-se que o FC Porto tem Fábio Silva, Marega, Soares, Zé Luís, Aboubakar, Corona, Díaz e Nakajima como opções ofensivas.