O internacional português Dany Mota (estreou-se na Seleção A em março) ganhou um prémio em Itália. O avançado venceu a distinção de melhor golo do ano na Serie A.

O golo do luso-luxemburguês marcado diante do Génova, a nove de março deste ano, foi o mais votado pelos adeptos nas redes sociais.

Um tento sensacional do avançado português do Monza que, após cruzamento de Colpani, do lado direito, encontrou Mota sem marcação. O avançado biancorossi executou um pontapé de bicicleta para dentro da baliza contrária.

Dany Mota, de 26 anos, joga no Monza desde 2020, depois de ter estado ligado à Juventus. Tem dois títulos no currículo, ganhos em Itália.