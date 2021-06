O futuro de Pedrinho foi tema de conversa esta terça-feira à tarde entre o Benfica e o Shakhtar Donetsk. O Maisfutebol sabe que a reunião foi realizada no Seixal e contou a presença do chief-scout do clube ucraniano, o português José Boto, que durante anos trabalhou na estrutura dos encarnados.

Famoso por investir em jogadores brasileiros, o Shakhtar vê com bons olhos a contratação do jovem avançado de 23 anos, mas até esta altura ainda não se registaram avanços significativos nas negociações. Há, sobretudo, uma diferença nos valores colocados na mesma.

Segundo foi possível saber, três clubes europeus estão interessados em Pedrinho. Tal como o nosso jornal escreveu na segunda-feira, o emblema da Luz espera fazer algum encaixe financeiro com Pedrinho, que custou 18 milhões de euros, privilegiando por isso uma transferência a título definitivo – em detrimento de um empréstimo com opção de compra – que permitiria a entrada imediata de alguns milhões de euros, ainda que, possivelmente, aquém do valor pago há um ano ao Corinthians. As águias admitem escutar propostas entre os 12 e os 15 milhões de euros.

Pedrinho foi pouco utilizado em 2020/21 – esteve em 31 jogos, mas foi apenas titular em 11 e completou pouco mais de mil minutos – e pretende dar continuidade à carreira num campeonato europeu e num clube onde se sinta importante, cenário que não lhe é assegurado no Benfica.