O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, perdeu este sábado (2-1) frente ao Beijing Guoan, em jogo da primeira mão da atribuição do terceiro e quarto lugares da Superliga chinesa.

Depois de ter ficado afastado da final, face ao desaire, igualmente por 2-1, na segunda mão das meias-finais com o Jiangsu Suning, após empate na primeira mão (1-1), o conjunto de Xangai voltou a perder.

Este sábado, o melhor que conseguiu foi reduzir ao minuto 90 e através de um golo na própria baliza, do guarda-redes adversário Quanbo Guo, num encontro em que a equipa foi capitaneada por Hulk.

O resultado começou a desenhar-se à passagem do minuto 27, pelos pés do congolês Cedric Bakambu, e foi consumado já no segundo tempo, por Chi Zhongguo (51), uma vantagem que será importante para o segundo jogo, agendado para 11 de novembro, pelas 11:35.

A final da competição será decidida entre o campeão em título, o Guangzhou Evergrande, e o Jiangsu Suning, também as duas mãos, com a primeira marcada para domingo.