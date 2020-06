Depois de vender o AC Milan, o milionário Silvio Bersluconi adquiriu o Monza, clube que este ano conseguiu subir à Série B. O empresário italiano já pensar em dar outro salto e estabeleceu o objetivo de já no final da próxima época conseguir a promoção à primeira divisão.

Para alcançar esse feito, Bersluconi pensa em reforçar a equipa. «Estamos a pensar em quatro ou cinco reforços. Estou muito otimista de que também podemos vencer o campeonato da Série B. Kaká pode ser um desses reforços», referiu o empresário à Telelombardía.

Mas Kaká, que pendurou as chuteiras em 2017 e está parado há três anos, não será o único nome sonante do projeto de Bersluconi. O italiano também quer Mario Balotelli, que está em rota de colisão com o Brescia, e até a megaestrela Zlatan Ibrahimovic.

«Foi um objetivo para nós e, por razões não desportivas, tivemos que desistir. Mas nunca devemos dizer nunca. Vamos continuar a tentar a sua contratação», referiu Silvio Berlusconi, que parece disposto a não poupar para fazer do Monza um dos grandes de Itália.