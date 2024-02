O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) «está de luto pela morte de Artur Jorge, primeiro presidente e sócio número um» do organismo.



«O Sindicato dos Jogadores está de luto pelo falecimento do seu primeiro presidente e sócio n.º 1, Artur Jorge. Fundado a 23 de fevereiro de 1972, o Sindicato dos Jogadores foi constituído por Artur Jorge, Eusébio, António Simões, Fernando Peres, Rolando, Manuel Pedro Gomes e João Barnabé, entre outros, e no primeiro comunicado que emitiu exigiu o fim da lei da opção e respeito pelas garantias laborais dos jogadores», refere, em comunicado.



O organismo acrescenta ainda que, enquanto primeiro presidente, Artur Jorge ajudou a «estabelecer a organização» e foi fundamental na «criação de condições para que o sindicato se viesse a afirmar».

O presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, manifestou também «o mais profundo pesar» pela morte de Artur Jorge.

«Foi com enorme tristeza que recebi a notícia do falecimento de Artur Jorge e as minhas primeiras palavras são para a sua família e amigos próximos, neste momento de profunda dor. O Artur será sempre uma das figuras mais importantes e respeitadas do futebol português», disse, citado no comunicado.

Evangelista considerou Artur Jorge um dos «pais fundadores» do sindicato, referindo que lhe devem a «coragem, o espírito de missão e o sacrifício para dar vida à estrutura sindical, em plena ditadura».

«Quis o destino que nos deixasse na véspera do aniversário da organização que ajudou a fundar, sendo da mais inteira justiça, em nome de todos os futebolistas, das mais diversas gerações, prestar-lhe a mais sincera homenagem. Um homem bom, que respirava futebol e esteve sempre do lado das causas certas. Descanse em paz Artur Jorge, obrigado pelas coisas bonitas», concluiu.

Artur Jorge, antigo selecionador português e treinador campeão europeu pelo FC Porto, morreu esta quinta-feira aos 78 anos, anunciou a família em comunicado.