Parabéns, Abel.

O primeiro parágrafo deve respirar assim, em duas palavras que significam tanto. O português voltou e levantar a bandeira nacional e a encher um país inteiro de orgulho.

Feita esta ressalva, convém avançar para o essencial, para dizer que Abel Ferreira é completamente diferente de Jorge Jesus, apesar de ambos terem conquistado o mesmo céu.

Jesus é exuberante, orgulhoso, mediático. Abel é discreto, ponderado, comunitário. Jesus é um treinador mais estudioso, mais tático. Um especialista. Abel é um líder de mão cheia, um condutor de homens, um comandante capaz de liderar um exército inteiro.

Como se disse, são completamente diferentes e o triunfo que os dois conseguiram, em anos consecutivos, na Taça Libertadores, mostra-nos que não há só uma maneira de ser especial.

Abel também é especial, sem ser um especialista. É especial à maneira dele.

Infelizmente para ele, a maneira dele é a que vende menos. É mais fácil gostar da exuberância de Jorge Jesus do que da discrição de Abel. Provavelmente por isso, o treinador do Palmeiras não é tão mediático como outros, as câmaras não sorriem tanto para ele, não gera tão grandes audiências.

Naturalmente teve que ir dar uma volta maior. Andou por Braga, onde fez um bom trabalho, e teve de ir dar uma curva à Grécia, para cruzar o mundo e chegar ao topo do outro lado do Atlântico. No Brasil mostrou-nos que já não dá mais para ter dúvidas. Sim, Abel é um dos grandes.

O futuro começa agora.