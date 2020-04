A GNR abriu diligências no sentido de identificar as pessoas que participaram numa celebração pascal este fim de semana numa rua em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, confirmou à Lusa fonte da força militar.

Num vídeo que foi divulgado nas redes sociais é possível ver-se uma mesa colocada na rua e uma mulher a dar uma cruz a beijar a cerca de uma dezena de pessoas presentes no local.

O caso configura uma clara violação das medidas de higiene e de distanciamento social impostas pelo Estado. Fonte da GNR avançou que o caso será remetido para tribunal e que em causa poderão estar os crimes de desobediência e/ou propagação de doença contagiosa.

Este não foi caso único no país durante o fim de semana pascal. Em Martim, Barcelos, foi realizado um ritual semelhante, tal como no Centro Social de Freiriz, no distrito de Braga. Neste último caso, cujo vídeo foi publicado pelo Semanário V, é possível vez a cruz a ser beijada repetidamente por idosos sem que sejam efetuados quaisquer procedimentos de higienização do objeto.