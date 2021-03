Tiago Tomás, que esta quarta-feira foi titular na seleção de sub-21, na fase final do Campeonato da Europa, foi figura secundária de um videoclipe de David Carreira em 2016, quando tinha apenas 13 anos.

O vídeo da música «Não papo grupos» foi lançado no Youtube, por coincidência, no dia em que o jogador do Sporting festejava 14 anos e tinha outro jogador como protagonista: Ricardo Quaresma.

Tiago Tomás, então com apenas 13 anos, e desconhecido para a maioria das pessoas, já jogava nos juvenis do Sporting e aparece como segunda figura no vídeo, que conta ainda com a colaboração dos rappers Karteus e Plutónio, a dar uns toques numa bola.

Quatro anos depois, Tiago Tomás é titular na equipa principal do Sporting e na seleção de sub-21 que está a jogar a fase final do Campeonato da Europa.

Ora veja: